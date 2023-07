Kevin Spacey, la presunta vittima ricorda il processo: 'Puzzava di alcol'

Il lungo processo a Kevin Spacey continua, perché una presunta vittima ha dichiarato che, nonostante sia stato afferrato in una zona intima "con tale forza da risultare doloroso", abbia comunque deciso di non denunciare l'accaduto perché l'attore viene considerato come un "privilegiato".

"Ho messo la questione da parte e ho continuato la mia vita" ha ricordato l'uomo, "ma quell'evento ha avuto un effetto doloroso sulla mia vita e sui miei affari. Sono informazioni incredibilmente sensibili". In particolare, per la corte l'avrebbe afferrato "come un'ombra". Da parte sua, l'attore di Billionaire Boys Club, L'uomo che disegnò Dio e House of Cards nega ciascuna delle dodici accuse. Anzi, è sicuro che la sua reputazione non ne risentirà minimamente: "Ci sono moltissime persone in questo momento che sono pronte ad assumermi, quando verrò scagionato da tutte queste accuse".

"Spero che faccia la cosa giusta" ha continuato la presunta vittima. "Se si scusa, forse non serve mandarlo in tribunale. Non si è preso alcuna responsabilità per tutto ciò, si è limitato a dire: 'Sono gay'. Non ho ancora sentito una sua presa di coscienza in merito, ecco perché ho deciso di agire". Infatti, era l'ottobre 2017 quando Kevin Spacey si scusò per le molestie sessuali e fece coming out.

"Quando è arrivato in tribunale, puzzava di alcol. Era strano. Sembrava quasi che non fosse andato a dormire", al punto che "l'energia è cambiata"; dopodiché "mi ha guardato dall'alto in basso, soprattutto nella zona inguinale. No, non mi ha risposto in modo particolarmente educato".

In un'altra occasione, invece, l'accusa ha definito Kevin Spacey come un bullo sessuale che gode nel vedere gli altri impotenti.