Kevin Spacey premiato a Torino: 'Grazie per aver avuto le palle di invitarmi'

Dopo polemiche suscitate dal premio assegnato a Kevin Spacey da parte del Museo del Cinema di Torino, l'attore ha deciso di utilizzare parole molto forti nel corso della cerimonia di premiazione, ringraziando tutti quelli che hanno avuto il coraggio di sostenerlo nonostante il complesso momento personale che sta vivendo.

Il due volte premio Oscar si è tra l'altro abbandonato a quello che sembra essere il suo primo formale commento, anche se indiretto, sulla complessa vicenda giudiziaria di cui si è reso protagonista a seguito delle accuse di svariati reati sessuali. Salito sul palco per ritirare la Stella della Mole al Museo Nazionale del Cinema di Torino, la star di American Beauty ha detto: "Grazie per aver avuto le palle di invitarmi qui stasera" utilizzando proprio la parola italiana "palle" per rendere al meglio il concetto.

Aggiungendo poi: "Ho avuto la fortuna di girare per 40 anni cinema, ricevendo in cambio solo gentilezza e apprezzamento. Oggi, premiando me, premiate tutte le persone che hanno reso possibile questa mia carriera".

E dopo aver ringraziato Vittorio Sgarbi, il suo doppiatore Roberto Pedicini e tutti i suoi fan, visibilmente commosso Spacey ha parlato di Evan Lowenstein, il suo compagno, senza cui non sarebbe riuscito ad affrontare le situazioni più che complesse che lo hanno travolto negli ultimi anni.