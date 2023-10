Kevin Spacey, paura per l'attore: portato di corsa in ospedale, le sue condizioni

L'attore premio Oscar Kevin Spacey è stato trasportato in ospedale mentre si trovava in Uzbekistan, ospite del 15° Festival internazionale del cinema di Tashkent. La star di American Beauty stava visitando il Museo Afrasiyab nell'antica città di Samarcanda sulla Via della Seta, quando ha accusato un malore.

Spacey ha sentito il braccio sinistro diventare improvvisamente intorpidito per circa otto secondi, e ha temuto un principio di attacco di cuore.

Al The Sun, Kevin Spacey ha spiegato cosa gli è successo in Uzbekistan:"Ho vissuto qualcosa di inaspettato qui oggi. Stavo guardando questi straordinari murales sulle pareti e improvvisamente ho sentito il mio intero braccio sinistro diventare intorpidito per circa otto secondi".



"L'ho scrollato ma l'ho detto subito alle persone che erano con me e siamo andati subito al centro medico" ha spiegato Spacey, che concretizzerà il ritorno al cinema con il film Control "Ho trascorso lì il pomeriggio facendo una serie di test. Il personale si è preso cura di me e mi ha persino sottoposto ad una risonanza magnetica".



L'attore, premiato con l'Oscar per American Beauty, ha proseguito il racconto:"Si è rivelato tutto ok e sono grato che non sia niente di grave. Ma mi ha anche fatto riflettere davvero per un momento su quanto sia fragile la vita, per tutti noi".

Una fonte vicina all'attore ha confermato:"Il signor Spacey è stato portato in un centro medico per problemi di salute".



Kevin Spacey è stato assolto dal processo in Gran Bretagna che lo vedeva accusato di violenza sessuale.