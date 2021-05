Kevin Spacey, Paul Schrader difende il ritorno della star: 'Lasciatelo recitare!'

Come sappiamo, Kevin Spacey reciterà nel film L'uomo che disegnò Dio, nuovo film diretto dal mitico Franco Nero e che già sferzato da venti di pesanti polemiche per la scelta di reintegrare alla carriera attoriale l'interprete di American Beauty, asfaltato dalla cancel culture nel 2017 a causa di diverse accuse di molestie sessuali.

A seguito della notizia, lo sceneggiatore, regista e produttore Paul Schreder (Taxi Driver, First Reformed), che già in passato aveva difeso l'attore, ha deciso di tornare a parteggiare per la star via social, condividendo la news e scrivendo:



"Era ora. Se è colpevole, incriminatelo. Se non lo è, lasciatelo recitare. Molti grandi artisti sono stati anche delle cattive persone".



Su IMDb si legge a tal proposito che si tratterà di una pellicola profonda, dedicata a l'ascesa e la caduta di un artista cieco che ha il dono straordinario di realizzare ritratti realistici solo ascoltando voci umane che finisce poi col diventare una star della TV spazzatura. Una favola sulla necessità di riscoprire il potere miracoloso della dignità in un mondo dove il rumore dei media ha risolto il problema dell'imperfezione dell'uomo semplicemente rimuovendo il problema stesso.

Nel corso del un suo intervento trasmesso durante la conferenza tedesca Bits and Pretzels, Kevin Spacey ha rivelato che il suo mondo si è fermato dopo le accuse del 2017. La sua vita infatti, è stata totalmente distrutta dalle accuse di molestie sessuali che gli sono sono state mosse negli anni scorsi. L'attore ha infatti perso tutti i suoi contratti e ha dovuto anche rinunciare al suo iconico ruolo in House of Cards.



Il processo a Kevin Spacey intanto pare verrà sospeso, e questo a causa della decisione dell'accusatore di non rendere pubblico il proprio nome.