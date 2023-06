Kevin Spacey, parla l'accusa: 'Un bullo sessuale che gode nel vedere gli altri impotenti'

È cominciato il processo a Kevin Spacey in cui l’attore è imputato di gravi capi d’accusa di natura sessuale nei confronti di diverse presunte vittime. Già nelle prime fasi, il processo si sta rivelando in tutta la sua crudezza, con Spacey che è stato dipinto dall’accusa come un bullo sessuale incline alla sopraffazione e scarsamente empatico.

Abbiamo già riportato le parole di Kevin Spacey a proposito di come si comporterà l’industria cinematografica a un suo eventuale proscioglimento ma ora, con l’inizio del processo, cominciano a venire alla luce le parti più scabrose e morbose della vicenda con l’accusa che ha già fatto in modo di ritrarre il protagonista Seven nel peggiore dei modi.

Queste le parole della KC a proposito dei comportamenti di Spacey: “Nessuno degli uomini voleva essere toccato da Kevin Spacey Fowler in modo sessuale, ma lui non sembra essersi preoccupato molto dei loro sentimenti. Ha fatto quello che voleva per la sua personale gratificazione sessuale”.

Quindi, affondando ancora di più la lama ha descritto l’attore senza troppi giri di parole: “Un uomo che aggredisce sessualmente altri uomini, un uomo che non rispetta i confini o lo spazio personale, un uomo che sembrerebbe dilettarsi nel far sentire gli altri impotenti e a disagio. Un bullo sessuale”.

L’introduzione dei quattro uomini che accusano l’attore e delle quattro vicende di abuso che vengono imputate a Spacey sono continuare nel più esplicito dei modi e, siamo sicuri, i toni non potranno che continuare a salire durante le prossime udienze.

In attesa di capire come finirà il processo, vi lasciamo alle parole del direttore del Museo del Cinema di Torino a proposito della vicenda legata a Kevin Spacey.