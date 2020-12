Kevin Spacey, finalmente il nuovo video di Natale dell'attore

Per il terzo anno consecutivo dopo l'implosione della sua carriera cinematografica a causa del #MeToo e della successiva cacciata da Hollywood, Kevin Spacey è tornato a consegnare ai suoi fan e seguaci un nuovo filmato di Natale nelle vesti di uno dei suoi personaggi più iconici, il Frank Underwood di House of Cards.

Il filmato è intitolato 1-800 XMAS e in generale è molto meno provocatorio dei precedenti e riflette molto di più su di un anno tragico e sulle persone che hanno sofferto di più durante questo 2020, tra Pandemia di Coronavirus e rivolte razziali dovute agli abusi delle forze dell'ordine americane, soprattutto.



Dice Spacey: "Se ti trovi in una situazione in cui non riesci a stare in piedi, se stai soffrendo, se hai bisogno d'aiuto, se ti senti in colpa o provi vergogna, se stai lottando per la tua identità, se hai le spalle al muro, e se credi non ci sia alcuna strada per te, qualunque sia la situazione, ti prometto che c'è sempre una strada. In questo momento, durante le vacanze e anche oltre, anche se non le senti, ci sono persone là fuori che capiscono come ti senti e che possono aiutarti, perché non sei solo".



Un bel messaggio.



