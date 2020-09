Kevin Spacey, nuove gravi accuse: violenza sessuale su un quattordicenne?

Anthony Rapp ha deciso di citare in giudizio Kevin Spacey per lesioni psicologiche a causa di una presunta violenza sessuale risalente al 1986. Insieme a Rapp anche un altro attore, al momento anonimo, ha deciso di portare in tribunale Spacey, accusandolo di una violenza che sarebbe risalente agli anni '80, quando l'uomo aveva quattordici anni.

Anthony Rapp è stata la prima persona ad accusare pubblicamente Kevin Spacey proprio durante l'ascesa del movimento #MeToo nell'ottobre 2017, sostenendo che il due volte vincitore dell'Oscar gli avesse fatto delle avance sessuali indesiderate quando aveva 14 anni.

Secondo le dichiarazioni di Rapp, Spacey gli avrebbe toccato il sedere, l'avrebbe sollevato sul letto e si sarebbe sdraiato sopra di lui e senza il suo consenso al termine di un party nella casa dell'attore a New York.



La star di American Beauty avrebbe incoraggiato Anthony Rapp, oggi 48enne, a restare, ma alla fine il giovane è riuscito a fuggire dall'appartamento.

Rapp ha deciso di far causa a Spacey per lesioni psicologiche, grave disagio emotivo, umiliazione, paura, rabbia, depressione e ansia, secondo quanto riportano i documenti legali citati da TMZ.

La presunta vittima sostiene che quanto accaduto l'abbia segnato a vita e l'abbia costretto ad abbandonare temporaneamente la sua carriera d'attore. E proprio all'interno della causa di Rapp spunta la nuova accusa, da parte di un altro attore, anch'egli giovanissimo all'epoca dei presunti fatti.

L'accusatore anonimo spiega che aveva 14 anni quando Spacey avrebbe avuto più approcci nei suoi riguardi, tutti rifiutati, prima che la star costringesse il giovane, all'epoca studente di recitazione, a consumare sesso orale e rapporti fisici.

Spacey ha rotto il silenzio nel mese di maggio, dopo le accuse subite nel corso degli ultimi anni. Nel settembre 2019 è scomparso uno degli accusatori di Kevin Spacey.