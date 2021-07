Kevin Spacey, Mena Suvari ricorda un insolito avvenimento sul set di American Beauty

Mena Suvari ha approfondito il periodo trascorso sul set di American Beauty, film vincitore dell'Oscar al miglior film nel 1999. Intervistata da People, Suvari ha ricordato l'esperienza definita 'insolita' con Kevin Spacey prima di girare una scena intima. L'attrice interpretava una cheerleader bramata dal maturo personaggio di Spacey.

L'attrice ha raccontato di essersi fidata di Spacey sul set ma quell'esperienza l'ha lasciata con una strana sensazione:"Un giorno, per prepararsi per una scena, andammo in un'altra stanza laterale, dove ci stendemmo sul letto, molto vicini l'un l'altro. Mi teneva dolcemente. Era tutto tranquillo, ma strano e insolito".



Mena Suvari ha confessato che quando le accuse a Kevin Spacey emersero nel 2017 pensò a quel giorno sul set. Nel suo nuovo libro The Great Peace: A Memoir, Suvari racconta di essere sopravvissuta lei stessa ad abusi sessuali e di aver vissuto una doppia vita durante la realizzazione di American Beauty:"Ogni volta che andavo su un set. Ogni volta che venivo intervistata, recitavo per tutto il tempo. Era un altro ruolo da interpretare per me. Fingere di stare bene".

Di recente Kevin Spacey è tornato a lavorare sul set di un film dopo le accuse di cattiva condotta sessuale emerse dalle dichiarazioni dell'attore Anthony Rapp, che indicò l'attore come il responsabile di un'aggressione sessuale subita nel 1986, quando aveva solo 14 anni. Dopo il ritorno sul set e le relative reazioni, Paul Schrader ha difeso Kevin Spacey pubblicamente. Nel nuovo film, The Man Who Drew God, Kevin Spacey interpreta un uomo accusato di aver abusato sessualmente di un bambino. La regia è di Franco Nero.



Scoprite il nostro approfondimento su Sam Mendes, regista di American Beauty e di 1917.