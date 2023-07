Kevin Spacey innocente: il tribunale assolve la star per molestie sessuali

Kevin Spacey ha sempre rinnegato i reati sessuali e dopo un lungo processo sotto i riflettori, l'attore è stato assolto dalle nove accuse di molestie presentate nei confronti dell'attore da quattro uomini: "non colpevole", recita il verdetto della giuria. Un verdetto raggiunto dopo ben 12 ore di deliberazione e un mese di udienze.

Per la giuria di della Southwark Crown Court di Londra dunque Kevin Spacey è innocente dalle accuse mosse da quattro uomini tra il 2001 e il 2013: tra queste, una delle presunte molestie più scioccanti perpetrate dall'attore premio Oscar si sarebbe svolte mentre la vittima dormiva, ma neanche i minuziosi racconti delle altre vittime risultano più "leggeri". A completare il quadro è stata l'accusa che ha definito Spacey "un bullo" sessuale", chiamando a testimoniare persino Elton John e il marito David Furnish. Se dalla testimonianza delle due star non sono stati riscontrati elementi utili per il processo, l'attore ha dovuto persino difendersi dalle accuse morali che vedevano il suo coming out un mero strumento per distogliere l'attenzione dai reati ben noti che si contestano a Spacey.

A ogni modo, la vicenda ha avuto un esito positivo per l'attore la cui carriera è stata bersagliata nel 2017 a seguito dei racconti delle presunte vittime sulla scia del movimento Me Too, accuse che l'attore ha sempre rigettato e additato con un mero trucchetto per ottenere qualche soldo dal risarcimento. Dopo il tanto atteso verdetto ci sarà un'inversione di marcia nella carriera di Spacey?