Kevin Spacey: iniziata l'arringa finale degli avvocati di Anthony Rapp

Dopo che la difesa di Kevin Spacey ha accusato Anthony Rapp di aver mentito riguardo la presunta molestia subita nel 1986, a New York stanno andando in scena le fasi finali di un processo, fin qui, decisamente 'rapido'.

Le arringhe finali sono iniziate quest'oggi e ,per un processo fin qui filato liscio senza particolari intoppi o brusche battute d'arresto, il verdetto finale potrebbe arrivare anche entro la fine di questa settimana.

L'accusa mossa dall'attore Anthony Rapp è di quelle che hanno tenuto in scacco l'intera industria cinematografica, in questi ultimi anni: moleste sessuali. I fatti risalirebbero alla fine degli anni '80, quando un 14enne Rapp si vide sdraiare su di lui un 26enne Spacey che la vicenda ha, invece, etichettato come un iinocuo "flirtare scherzosamente" non con Rapp, ma con l'amico di lui 19enne. A sostegno di tale versione, i legali dell'attore premio Oscar hanno sottolineato le numerose discrepanze tra il racconto di Rapp e la cronologia degli eventi offerta dal loro assistito.

Il processo iniziato il 6 ottobre è nelle sue fasi finali, ma per Spacey i guai con la giustizia non sono finiti qui. L'estate prossima l'attore dovrà affrontare accuse penali di cattiva condotta sessuale anche nel Regno Unito, per fatti non correlati che hanno coinvolto tre uomini.

Tutte situazioni, accuse e processi che si vanno ad unire anche alla sentenza del giudice della Corte Suprema di Los Angeles Mel Red Recana di questa estate: Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari alla produzione di House of Cards!