Kevin Spacey, niente Gengis Khan: l'attore via dal suo nuovo film dopo le ultime accuse

Brutte notizie per chi sperava di rivedere Kevin Spacey sul grande schermo: l'attore, ricordiamo, manca dalle sale cinematografiche dal 2018, anno in cui il Billionaire Boys Club di Brian Cox segnò la sua ultima interpretazione prima dello scandalo che ne sancì l'allontanamento. In questi ultimi tempi, però, qualcosa sembrava muoversi.

Come probabilmente ricorderete, Spacey era infatti stato annunciato tra i protagonisti di 1242 - Getaway to the West, film che racconterà le gesta di Batu Khan, nipote del leggendario Gengis Khan, nei suoi tentativi di espandere l'impero verso occidente: gli ultimi aggiornamenti, però, non sono esattamente quelli che i fan della star di American Beauty speravano di ricevere.

In seguito alle ultime denunce per violenza sessuale (in merito alle quali, ricordiamo, proprio in queste ore Kevin Spacey è tornato a dirsi innocente), l'attore di Seven e I Soliti Sospetti è infatti stato rimosso dal cast di 1242 - Getaway to the West, con l'attesissimo ritorno sul grande schermo che sarà quindi ancora una volta rinviato a data da destinarsi... Sempre ammesso, naturalmente, che Spacey riesca a dimostrare la propria innocenza.

Si tratta, insomma dell'ennesimo capitolo di una triste vicenda che sembra davvero non avere fine: vedremo se i fatti daranno ragione all'attore, ma ad oggi le possibilità di rivedere all'opera Kevin Spacey in tempi brevi sembrano davvero, davvero esigue.