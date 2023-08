Kevin Spacey, il nuovo film dopo il processo è Control: di cosa parla?

Dopo la recente assoluzione nel processo londinese per abusi sessuali, Kevin Spacey si prepara a tornare nelle sale cinematografiche, o almeno in quelle inglesi, con il nuovo film diretto da Gene Fallaize a cui l’attore del New Jersey ha partecipato. Control, questo il titolo del film, dovrebbe uscire in Gran Bretagna il 15 dicembre 2023.

Dopo aver stilato una lista di tutti i progetti da cui Kevin Spacey fu escluso a causa delle accuse di molestie, è finalmente venuto il momento di ricominciare a guardare ai nuovi progetti dell’interprete di I Soliti Sospetti, con i fan che non vedono l’ora di poterlo vedere di nuovo in prodotti cinematografici e televisivi degni delle sue capacità.

Il film in uscita quest’autunno, in effetti, lo vedrà soltanto in un ruolo in cui non apparirà ma in cui comunque avrà un ruolo vocale principale e non si è ancora certi di una distribuzione al di fuori del Regno Unito. Spacey interpreterà un misterioso uomo che, cercando vendetta, dirotta a distanza l’auto di un funzionario del governo. L’attore ha registrato le sue parti a Londra nello scorso dicembre, mentre era in attesa del processo che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi.

Fallaize aveva già parlato dell’atteggiamento di Spacey a Variety: “È tranquillo e si presenta piuttosto timido. Sembrava a posto. Voglio dire, non conoscevo Kevin prima di tutto questo, quindi non posso dire come fosse rispetto a come era prima. Ma mi è sembrato un bravo ragazzo”.

In attesa di poter vedere il nuovo lavoro di Spacey e quindi, di seguito tutti gli altri, vi lasciamo alla recensione de I Soliti Sospetti.