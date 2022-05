Kevin Spacey in un nuovo film: sarà nel cast di Peter Five Eight

Continuano ad arrivare grandi novità dal Mercato del Film del Festival di Cannes. Infatti, in seguito al recente annuncio di Cold Storage con Liam Neeson, quest'oggi scopriamo il titolo del nuovo film che segna il ritorno di Kevin Spacey. Si tratta di Peter Five Eight, un thriller il cui slogan recita: "Il colpevole ne paga sempre il prezzo".

Come saprete, l'attore due volte premio Oscar, protagonista di House of Cards e di cult del calibro de I Soliti Sospetti e American Beauty, è lontano dalle scene dal 2017, anno in cui Spacey è stato accusato da diverse persone di aver commesso molestie sessuali. Ad oggi, Peter Five Eight non è il primo progetto in cui l'attore è stato nuovamente coinvolto. Vi ricordiamo, infatti, che circa un anno fa è stata pubblicata una foto con Kevin Spacey dal set de L'uomo che disegnò Dio. Inoltre, recentemente, sempre al Marché du Film di Cannes, è stato presentato 1242 - Getaway to the West, in cui Spacey figura tra i protagonisti.

È notizia dell'ultima ora, invece, l'annuncio di Peter Five Eight, attualmente in cerca di distribuzione a Cannes. Al fianco dell'attore figureranno anche Rebecca de Mornay, Jet Jandreau e Jake Weber. Il film, poi, sarò diretto da Michael Zaiko Hall, regista che fino ad ora si è distinto nella realizzazione degli effetti visivi di produzioni del calibro di Cloverfield, Prometheus e Pacific Rim, tra gli altri.

Comunque, Peter Five Eight è ambientato in una piccola comunità di montagna e ruota attorno alla storia di un'agente immobiliare di successo, interpretata da Jet Jandreau, che nasconde un oscuro segreto. Tale realtà verrà sconvolta dall'arrivo inaspettato del personaggio di Kevin Spacey, un carismatico straniero al servizio di un potente e misterioso capo.