Kevin Spacey difeso dal regista del suo ultimo film:'Non sono pentito di averlo scelto'

Il regista Gene Fallaize è stato interpellato da Variety sul casting del suo ultimo film, Control, che include anche Kevin Spacey. Fallaize ha scelto la star per il thriller mentre quest'ultima era ancora in attesa della sentenza per le accuse di molestie sessuali, che hanno caratterizzato gli ultimi anni dell'attore.

Diversi addetti ai lavori avevano avvertito Fallaize dei rischi finanziari e di reputazione insiti nella scelta di Spacey per Control ma alla fine il regista ha deciso di andare avanti per la sua strada e ingaggiare l'attore.



Fallaize ha dichiarato di aver fatto tutto quanto in suo potere per 'ridurre al minimo qualsiasi rischio potenziale', incluso mantenere il budget del film il più basso possibile, nel caso in cui il verdetto fosse andato diversamente.

Kevin Spacey è stato assolto dal tribunale di Londra. Il regista ha dichiarato che l'attore aveva mantenuto una fan base e il film aveva delle offerte sin dall'inizio. Per questo motivo Fallaize non era troppo preoccupato della decisione presa.



Le scene di Kevin Spacey in Control sono state girate lo scorso dicembre e il regista ha dichiarato di ricordare l'esperienza come molto positiva, sostenendo di aver avuto un'ottima impressione dell'attore sul set, pur non avendo mai collaborato con lui in passato e non potendo fare un confronto con il suo comportamento precedente. Il thriller è già stato venduto in Russia, Germania e Medio Oriente.



