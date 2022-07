Kevin Spacey si dichiara non colpevole alle cinque accuse di violenza sessuale

Mentre si prepara ad apparire in un nuovo film, Kevin Spacey si trova in tribunale a Londra per affrontare altre accuse di violenza sessuale giunte nel corso delle ultime settimane. Non è la prima volta che l'attore di House of Cards finisce in tribunale per motivi di questo tipo, e stamattina si è dichiarato non colpevole in tutte e 5 le accuse.

La dichiarazione è stata fatta nel corso dell'udienza che si è tenuta presso il tribunale penale centrale di Londra, noto come Old Bailey, dove Spacey si è presentato con indosso un abito e una cravatta di colore azzurro. Accanto a lui c'erano il suo team legale e un gruppo di sicurezza aggiuntivo.

Le cinque accuse per cui l'attore si è dichiarato non colpevole coinvolgono tre uomini separati, che hanno denunciato eventi che si sarebbero tenuti tra il 2005 e il 2013. A Kevin Spacey Fower è stato chiarito che si dovrà tenere un processo il 6 Giugno 2023. Secondo quanto previsto in quella data l'attore dovrà tornare di nuovo all'Old Bailey, luogo di spicco scelto proprio per la natura di alto profilo del processo. Inoltre è stato aggiunto che tale processo dovrebbe durare dalle tre alle quattro settimane. A Spacey e a coloro che hanno sporto denuncia non resta dunque che attendere.