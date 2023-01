Kevin Spacey si dichiara non colpevole per i casi di molestie sessuali in Regno Unito

Apparso oggi in corte per le fasi preliminari dei processi che lo vedono imputato con diverse accuse per molestie sessuali, Kevin Spacey si è dichiarato non colpevole per tutti e sette i capi d'accusa. Adesso toccherà stabilire le responsabilità ed esaminare - se ve ne sono - la concretezza delle prove a sostegno che arrivano da un'unica persona.

L'attore premio Oscar è apparso oggi alla Southwark Crown Court in collegamento video. Indossando un abito nero, una camicia e una cravatta chiara, ha parlato per confermare il suo vero nome, Kevin Fowler, e poi negare tutte e sette le accuse che gli sono state rivolte. Queste sono state mosse da un unico denunciante di sesso maschile e gli incidenti sarebbero avvenuti tra il 2001 e il 2004. Si tratta di tre accuse di aggressione, tre di aggressione sessuale e una per aver indotto una persona a praticare attività sessuale senza consenso.

La data del processo è stata fissata per il 6 giugno 2023, data precedentemente assegnata a una causa intentata da tre uomini per la quale Spacey si era dichiarato non colpevole nel luglio dello scorso anno. L'avvocato dell'attore, Patrick Gibbs, ha accettato di unire i casi, il che significa che ora saranno trattati in un unico processo, che dovrebbe durare circa quattro settimane. La difesa può ancora chiedere processi separati ma ha come termine ultimo il 24 marzo per farlo, mentre c'è un certo margine di manovra per quanto riguarda la data del processo, anche se il caso dovrà comunque avere un verdetto entro la fine di luglio.

In totale, Spacey deve affrontare 12 accuse, tutte relative al periodo in cui ha vissuto a Londra quando era direttore artistico dell'Old Vic Theatre. Gli è già stata concessa la libertà provvisoria su cauzione e il 16 dicembre si è presentato a un'udienza preliminare per confermare nome, data di nascita e indirizzo.

Il prossimo passo importante in questa vicenda giudiziaria sarà la revisione del processo preliminare, fissata oggi per il 5 aprile, anche se si terranno altre udienze preliminari.

In una recente intervista, Spacey aveva dichiarato di non essere più interessato alla carriera in questa fase della sua vita. Nel processo contro Anthony Rapp, Kevin Spacey era stato assolto.