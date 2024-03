Kevin Spacey è il Diavolo nel film italiano Il contratto, riprese già finite a Roma

Kevin Spacey sta cercando faticosamente di rimettere la sua carriera in carreggiata, dopo gli scandali che lo hanno coinvolto nel 2017: come sappiamo, il film Control ha rappresentato il primo passo in tal senso da parte del celebre attore.

Recentemente, poi, abbiamo visto Spacey nel trailer del film Peter Five Eight. I progetti sicuri della celebrità non si esauriscono qui: uno di questi è il thriller psicologico "Il Contratto", diretto dal regista italiano Massimo Paolucci. Le riprese del film si sono svolte a Roma e si sono da poco concluse: l'attore si era infatti recato nella Capitale lo scorso dicembre per iniziare il lavoro sul set. Regista italiano e location italiana, sì, ma a quanto pare il film è stato interamente girato in lingua inglese.

Ma di che cosa parlerà, esattamente, questo lungometraggio? Certo, è abbastanza ovvio fare delle supposizioni, tuttavia non sappiamo niente di preciso, a parte quanto rivelato da un comunicato ufficiale. Quest'ultimo descrive la trama de "Il Contratto" come simile ad "Angel Heart" di Alan Parker e a "L'avvocato del Diavolo" di Taylor Hackford. Il Diavolo della situazione, in questo caso, sarà proprio Kevin Spacey. Nel cast saranno presenti anche gli attori Eric Roberts e Vincent Spano.

Massimiliano Caroletti e Sandro Lazzarini, produttori de "Il Contratto", hanno raccontato di aver dialogato con Spacey per 8 mesi, prima che l'attore accettasse finalmente il ruolo. Il regista Massimo Paolucci ha diretto il film "All In One Day", distribuito da Prime Video, e gli horror "Medium" e "Photoshock".