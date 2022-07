Kevin Spacey compie 63 anni: 'Non sono più interessato alla mia carriera'

Parlare di Kevin Spacey vuol dire avventurarsi su di un vero e proprio campo minato: la star di American Beauty è per ovvi motivi attualmente sinonimo di polemica, con un passato recente piuttosto difficile e dei procedimenti legali ancora in corso. Nel giorno del suo 63esimo compleanno, però, vogliamo concentrarci su altro.

Nato il 26 luglio del 1959, Spacey ci ha fornito nel corso degli ultimi 30 anni alcune delle prove attoriali di maggior rilievo nel panorama cinematografico odierno: dal già citato American Beauty a Seven, passando per I Soliti Sospetti, The Big Kahuna, House of Cards e tanti altri ancora, il curriculum del nostro Keyser Soze è oggettivamente impressionante.

Impressionante, d'altronde, lo definisce Spacey stesso, che qualche tempo fa si disse convinto di non poter fare di meglio: "Quando guardo a ciò che è accaduto alla mia carriera dal 2000 in poi, dopo American Beauty... Non credo di poter fare molto meglio. Come dovrei passare il resto della mia vita? Cercando di superare me stesso? Cercando di restare sulla cresta dell'onda, di scegliere sempre il film giusto? Non me ne frega niente. Sto cercando di fare con il mio successo qualcosa che sia più grande di me stesso. Non m'importa più della mia carriera. M'interessa l'impatto che posso avere sulle carriere di altre persone o sugli spettatori" furono le parole dell'attore.

Dichiarazioni mai banali di quello che, al di là di tutto, resta uno degli attori più importanti e influenti della sua generazione. Recentemente, comunque, Spacey è tornato a definirsi innocente dopo le ultime accuse di molestie.