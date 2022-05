Kevin Spacey comparirà volontariamente in tribunale: 'Proverò la mia innocenza'

Kevin Spacey sembra aver deciso di adottare una linea di difesa più attiva rispetto al silenzio mantenuto per tanto tempo in seguito alle prime accuse di molestie: la star di American Beauty e House of Cards, infatti, ha reso note le sue intenzioni dopo esser finita nuovamente nella bufera per uno scandalo del tutto simile.

Qualche giorno fa Kevin Spacey ha infatti ricevuto quattro denunce per violenza sessuale ai danni di tre uomini: l'accusa arriva dall'Inghilterra, con il Crown Prosecution Service del Regno Unito che ha già dato il via libera all'avvio dei procedimenti a carico dell'attore.

Procedimenti a cui Spacey non si sottrarrà, almeno stando alle ultime dichiarazioni della star di Seven e I Soliti Sospetti: "Ho molto apprezzato il comunicato del CPS in cui mi si ricorda molto gentilmente che ho diritto ad un giusto processo, e che sono innocente fino a prova contraria" si legge nel comunicato dell'attore 62enne, che poi prosegue: "Nonostante sia contrariato dalla decisione di procedere, mi recherò volontariamente in UK il prima possibile allo scopo di difendermi da queste accuse, provando la mia innocenza".

Vedremo che piega prenderà quest'ennesimo capitolo di una vicenda che sembra ancora ben lontana dal trovare una sua conclusione; recentemente, intanto, i produttori di Peter Five Eight hanno preso le difese di Kevin Spacey, che proprio in occasione dell'uscita del film tornerà sul grande schermo dopo anni di esilio.