Kevin Spacey è certo: 'Nel momento in cui risulterò innocente molti vorranno assumermi'

Il caso di accuse di molestie che ha coinvolto Kevin Spacey ha colpito l’industria cinematografica già da qualche anno con l’attore praticamente tirato fuori da ogni produzione. Il processo, in procinto di cominciare potrebbe ribaltare la situazione e, stando alle parole rilasciate dall’attore, in molti sarebbero già pronti a salire sul suo carro.

Kevin Spacey si è già dichiarato non colpevole dei reati per cui è imputato a Londra e il processo che sta per cominciare metterà finalmente la parola fine a un calvario che dura ormai da anni per l’attore premio Oscar.

Le dure accuse a suo carico lo hanno infatti fatto uscire dal giro che conta con le case di produzione che lo hanno escluso da ogni produzione in attesa di un verdetto ufficiale.

L’attore è sicuro che presto le cose potrebbero cambiare nuovamente e, in un’intervista con ZEITmagazin ha dichiarato: “È un momento in cui un sacco di persone sono intimorite dal fatto che se mi supportano saranno cancellate. Ma io so che ci sono persone, proprio adesso, che sono pronte ad assumermi nel momento in cui dovessi risultare innocente. Nel secondo in cui accadrà, saranno pronti a farsi avanti”.

Spacey ha poi parlato dell’affetto del pubblico, che continua a non mancargli: “I media hanno fatto di tutto per trasformarmi in un mostro, ma dalla gente non ho ricevuto altro che affetto”.

In attesa di capire come andrà il processo alla star de I Soliti Sospetti, vi ricordiamo che il direttore del Museo del Cinema di Torino ha continuato a difendere Kevin Spacey dopo avergli assegnato la Stella della Mole.