Kevin Spacey, gli avvocati accusano Anthony Rapp di essersi inventato tutto: lui nega

Continua a New York il processo che vede alla sbarra Kevin Spacey, accusato di aver compiuto delle molestie sessuali nei confronti di Anthony Rapp, quando questi aveva solamente 14 anni. Al processo gli avvocati si sono adoperati in arringhe di parecchie ore per smontare tali accuse alla presenza di Rapp, testimone e artefice dell'accusa.

L'avvocato di Kevin Spacey, Jennifer Keller, ha trascinato Anthony Rapp alla sbarra nella causa per abuso sessuale da 40 milioni di dollari intentata dall'attore di Star Trek: Discovery contro l'ex protagonista di House of Cards.

Il suo controinterrogatorio di Rapp è durato circa un'ora - portando la durata totale del processo a quasi cinque ore - ma i veri fuochi d'artificio sono arrivati verso la fine dell'interrogatorio del suo cliente da parte dell'avvocato Peter Saghir, che ha chiesto se Rapp avesse parlato a BuzzFeed di Spacey per aumentare la sua notorietà agli occhi del pubblico. "Mi sono fatto avanti perché sapevo di non essere l'unico a cui Kevin Spacey aveva fatto delle avances", ha testimoniato Rapp.

Questo ha creato un tumulto in aula, mentre gli avvocati di Spacey si sono opposti. Il giudice Lewis A. Kaplan ha accolto l'obiezione, ha ordinato di cancellare la frase dal verbale e ha detto alla giuria di non tenerne conto. La conferenza al banco che ne è seguita è durata qualche minuto prima che Kaplan dicesse: "La sentenza è valida".

Saghir ha posto un'ultima domanda al suo cliente: se Rapp avesse inventato qualcosa della sua storia su Spacey. "Non l'ho fatto", ha testimoniato. "È una cosa che mi è successa e che non è andata bene". Rapp ha ora terminato la sua testimonianza nel caso.

Durante il suo controinterrogatorio, la Keller ha continuato a insistere sulla sua storia, sul perché l'abbia fornita a BuzzFeed e sul perché non abbia mai parlato di Spacey al suo terapeuta, chiedendo incredula: "Non gli ha parlato di quello che considera uno degli eventi più traumatici della sua vita?".

In seguito, durante il suo interrogatorio da parte di Saghir, Rapp ha testimoniato: "Non è venuto fuori dai miei pensieri in nessun aspetto di ciò di cui stavo parlando". Keller ha anche interrogato Rapp sulle motivazioni che lo hanno spinto a rendere pubbliche le accuse a Spacey.

"Lei ha partecipato al nuovo show di Star Trek, ma non era chiaro se sarebbe stato rinnovato nel 2017 per una seconda stagione", ha detto. "Volevi promuovere lo show, aumentare la tua visibilità e rendere pubblica la storia di BuzzFeed faceva parte di questo", ha detto. Ha poi chiesto perché Rapp non si sia rivolto al New York Times, che aveva spianato la strada alle denunce del #MeToo. "Buzzfeed non è noto per le liste e i quiz sulle celebrità?", ha chiesto.

Nel frattempo, Kevin Spacey si è detto completamente disinteressato alla sua carriera.