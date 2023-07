Kevin Spacey, l'attore nega i reati sessuali e si dichiara 'profondamente ferito'

Dopo l'ennesima accusa a Kevin Spacey, l'attore si è dichiarato "sconcertato" e "profondamente ferito" davanti alla polizia, pur ammettendo che avrebbe potuto commettere un "passo falso" con uno degli accusatori.

Inoltre, ha negato ogni atto sessuale non consensuale e ogni possibilità che abbia palpato gli individui suddetti, al punto da non riconoscere due dei denuncianti. "Ho vissuto una serie di avventure consensuali di una notte con molti membri del teatro nella mia proprietà" ha ricordato Spacey, secondo l'accusa.

Al momento l'attore sconta ben dodici accuse, che comprendono violenza sessuale e aggressione indecente avvenuti in Gran Bretagna tra il 2001 e il 2013, quando Spacey lavorava all'Old Vic Theatre di Londra. Egli è stato definito dalla giuria come un "vile predatore sessuale", "subdolo" e "atroce, spregevole, disgustoso", mentre per un accusatore il comportamento dell'uomo ricorda "quello di un cobra". Qualche vittima presume addirittura di essere stato "drogato" prima di risvegliarsi mentre Spacey compiva l'atto sessuale su di lui. In un'altra occasione, l'accusa a Kevin Spacey ricordò una mitragliatrice di insulti dopo essersi incontrati nel teatro in questione.

Era il gennaio 2023 quando l'attore si dichiarò non colpevole di tre capi di imputazione per aggressione indecente, tre per violenza sessuale e uno per aver spinto una persone a compiere atti sessuali senza alcun tipo di consenso. Il processo è tutt'altro che prossimo alla conclusione, e sempre più testimonianze sul suo comportamento si aggiungono alle precedenti: d'altronde, il comportamento dell'uomo era d'altronde "ben noto nei circoli teatrali del Regno Unito. Nell'attesa di iniziare il processo gli è stata concessa la libertà su cauzione incondizionata.