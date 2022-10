Kevin Spacey assolto! La giura ha deciso: non ha molestato Anthony Rapp

Kevin Spacey è stato assolto, l'attore premio Oscar non ha molestato Anthony Rapp nel 1986: questo il verdetto espresso dalla giuria chiamata a pronunciarsi sulle accuse avanzate da Rapp, attore che aveva accusato la star aver usato violenza nei suoi confronti quando aveva appena 14 anni.

L'attore di Seven e House of Cards è stato dichiarato innocente in quanto l'accusa non è riuscita a dimostrare la propria versione: il verdetto arriva a seguito di un processo durato tre settimane e che ha avuto luogo nella corte federale di Manhattan, con la giuria che si è pronunciata circa due ore dopo aver iniziato a deliberare. La decisione del tribunale newyorkese porta a conclusione un processo civile nato dopo la grande esplosione del movimento #MeToo, con l'accusa che, basandosi sulle affermazioni del 2017 di Anthony Rapp, aveva preteso un risarcimento di 40 milioni di dollari.

Alla pronuncia del verdetto, un visibilmente teso Kevin Spacey ha abbassato la testa in silenzio nel tentativo di trattenere la tensione, scoppiata solo all'uscita dal tribunale: dopo aver abbracciato gli avvocati e gli altri membri del suo team, infatti, Kevin Spacey è scoppiato in lacrime sui gradini dell'edificio. La difesa ha confutato le accuse di Anthony Rapp circa il fatidico incontro con la star nel 1986, un incontro che l'accusatore aveva descritto come avvenuto nella camera da letto di un appartamento in cui Spacey all'epoca viveva. Keller ha sostenuto che il ricordo di Rapp su questo incontro somigliava in modo molto sospetto alla scena di una commedia in cui Rapp stava recitando in quel periodo, in cui un attore maschio più anziano lo faceva sdraiare su un letto. Sia Rapp e che Spacey hanno testimoniato durante il processo: il premio Oscar aveva dichiarato di non aver fatto coming out per anni perché traumatizzato dal padre Thomas Fowler, razzista e omofobo.

Kevin Spacey adesso dovrà affrontare un altro processo nel Regno Unito, dove è accusato di violenza sessuale da tre uomini: il processo avrà luogo probabilmente il prossimo anno.