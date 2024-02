Kevin Spacey è un assassino spietato nel trailer del nuovo film Peter Five Eight

Dopo i noti fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista, Kevin Spacey sta faticosamente cercando di riprendere in mano la sua carriera. Numerosi sono, infatti, i progetti da cui Spacey è stato escluso negli ultimi anni.

Oltre a Control, il cui regista Gene Fallaize ha rivendicato la scelta di inserire Kevin Spacey all'interno del cast, uno dei film che segnano questa nuova fase della vita del celebre attore è Peter Five Eight. La casa di produzione Invincible ha pubblicato il trailer del lungometraggio sul suo canale Youtube. Il film, il cui cast comprende Rebecca De Mornay e Jet Jandreau, viene descritto come un "thriller comico" all'interno della sua sinossi ufficiale.

Quest'ultima recita così: "Spacey interpreta Peter, un uomo carismatico che si sposta con una berlina nera. Peter si presenta in una piccola comunità di montagna. Jandreau interpreta Sam, un'affascinante agente immobiliare che si rivelerà essere una alcolizzata problematica e tormentata, con un oscuro segreto. De Mornay interpreta Brenda, che Peter prende di mira per ottenere informazioni per conto del suo capo potente e misterioso, Mr. Lock".

Nel trailer facciamo la conoscenza di Peter e assistiamo al suo arrivo nel piccolo paesino. "In questa cittadina niente è come sembra" recita la scritta che compare sullo schermo, preparandoci all'intrigo che sta alla base del racconto. Il tono del trailer, unito alle poche battute che abbiamo modo di udire e al modo in cui queste vengono pronunciate dagli attori protagonisti, suggeriscono gli elementi ironici che con tutta probabilità caratterizzeranno il film.

Mentre l'uscita negli Stati Uniti di Peter Five Eight è prevista per agosto 2024, non abbiamo informazioni precise sulla sua distribuzione nel nostro paese.