Kevin Spacey, annullata prima del suo film a Londra: 'Orrore essere menzionati con lui'

Kevin Spacey è pronto a tornare in pista dopo le note vicende legali che l'hanno visto confrontarsi con molteplici accuse di molestie sessuali: Control, questo il nome del film che vedrà la partecipazione dell'ex-star di House of Cards, avrebbe dovuto fare il suo esordio a Londra in questi giorni, ma qualcosa è andato storto.

Pochi giorni dopo la notizia del ricovero di Kevin Spacey la direzione del Prince Charles Cinema di Londra ha infatti comunicato alla produzione di non essere intenzionata a ospitare la premiere del film, onde evitare accostamenti proprio con l'attore premio Oscar di American Beauty e Seven, la cui immagine in questo momento è evidentemente ancora troppo compromessa.

"Abbiamo un problema. È con enorme dispiacere che devo informarvi di dover cancellare l'impegno. La scorsa notte mi sono reso conto che il vostro film vedrà la presenza di Kevin Spacey, e che in particolare questo sarà il suo primo film dal processo. Il mio staff prova orrore all'idea di essere menzionato nella stessa frase con il suo nuovo film per questa premiere" si legge nella mail inviata dal proprietario del cinema, Greg Lynn.

Una decisione che ha ovviamente causato l'immediato sollevamento dei fan di Spacey, pronti ad accusare la direzione del cinema di non essersi arresa neanche davanti all'innocenza dell'attore sancita dal tribunale stesso. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno ulteriori sviluppi.