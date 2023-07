Kevin Spacey, ancora accuse in tribunale: 'Una mitragliatrice di insulti, fu orribile'

Sono giorni decisivi per l'ormai annosa vicenda delle accuse di molestie a Kevin Spacey: l'attore di House of Cards e American Beauty è chiamato in questi giorni a presenziare in tribunale per rispondere dei reati che gli vengono imputati, e le sue presunte vittime sembrano effettivamente avere un po' di cose da raccontare.

Dopo esser stato paragonato al suo personaggio di Seven per i suoi comportamenti, Spacey è dunque stato protagonista del racconto di un altro uomo il cui nome in questo momento non è stato reso noto e secondo il quale l'attore, nei primi anni 2000, l'avrebbe molestato fisicamente e verbalmente sfogando su di lui "una mitragliatrice di insulti".

"Non ha alcun senso fare una cosa del genere a un essere umano, ma è esattamente quello che è accaduto" ha quindi proseguito l'uomo, che dopo aver ricordato di essersi sentito "un subumano" a causa dei comportamenti di Spacey ha anche risposto agli avvocati della star de I Soliti Sospetti, che avevano precedentemente messo in dubbio la veridicità della sua narrazione.

"Con tutto il dovuto rispetto, voi non eravate lì. Io c'ero ed è stato orribile. Nessuno mi ha mai parlato in quel modo, nessuno" sono state le sue parole. Vedremo, a questo punto, quali saranno le prossime testimonianze a giungere in tribunale e se saranno ritenute credibili dalla Corte.