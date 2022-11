Kevin Spacey accusato ancora di altre ripetute molestie sessuali nel Regno Unito

Dopo la vittoria nel processo contro Anthony Rapp, dopo che i giudici avevano stabilito che il fatto di cui era accusato non era mai accaduto, Kevin Spacey ha ricevuto altre accuse di molestie sessuali depositate in Regno Unito. Le accuse farebbero riferimento al periodo tra il 2001 e il 2004 e si aggiungerebbero al processo previsto per giugno.

La magistratura britannica, infatti, ha reso noto che nel processo per violenze sessuali contro l’attore americano si sono aggiunte altre incriminazioni per presunte e ripetute violenze sessuali nei confronti di un nuovo accusatore. Queste nuove accuse si aggiungono alle altre già formulate lo scorso maggio: in quel caso Spacey era stato incriminato per aver commesso violenze sessuali nei confronti di tre uomini fra il 2005 e il 2013, in due casi a Londra e in un caso nel Gloucestershire. Spacey si era dichiarato sempre non colpevole. Il processo inizierà il 6 giugno 2023.

Per quanto riguarda il processo contro Rapp nel quale il due volte Premio Oscar è stato assolto, la difesa ha confutato le accuse di Rapp circa il fatidico incontro con la star nel 1986, un incontro che l'accusatore aveva descritto come avvenuto nella camera da letto di un appartamento in cui Spacey all'epoca viveva. Keller ha sostenuto che il ricordo di Rapp su questo incontro somigliava in modo molto sospetto alla scena di una commedia in cui lo stesso Rapp stava recitando in quel periodo, e nella quale era presente una scena in cui un attore più anziano lo faceva sdraiare su un letto. Sia Rapp che Spacey hanno testimoniato durante il processo: il premio Oscar aveva dichiarato di non aver fatto coming out per anni perché traumatizzato dal padre Thomas Fowler, razzista e omofobo.

Nel frattempo, dopo le recenti accuse, Spacey ha lasciato il suo nuovo film, 1242 - Getaway to the West, dopo che era stato annunciato come protagonista nel maggio scorso.