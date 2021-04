Kevin Smith vuole Arnold Schwarzenegger come Galactus per il MCU: i fan sono in delirio

Se fosse per Kevin Smith, dopo averlo visto in un film DC come Batman & Robin vedremmo Arnold Schwarzenegger approdare anche nel Marvel Cinematic Universe. Il ruolo perfetto per lui sarebbe quello di Galactus, il divoratore di mondi, che in effetti potrebbe essere in arrivo in Thor 4 e nel MCU.

In un recente episodio del suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha risposto ad alcune domande da parte del pubblico, tra cui una in cui si chiedeva ai conduttori quale ruolo vedessero bene per Arnold Schwarzenegger nei film Marvel. La premessa era che, poiché Sylvester Stallone ha un ruolo in Guardiani della Galassia 2, a causa della rivalità tra i due attori negli anni '80 e '90 anche l'interprete di Terminator potrebbe aver voglia di entrare nel MCU.

Se il co-conduttore Marc Bernardin ha pensato a Re Conan, dal momento che Marvel detiene i diritti del fumetto Conan il Barbaro, Kevin Smith non ha avuto dubbi.

"Voglio vederlo con un grande cappello buffo, voglio vederlo mangiare pianeti" ha spiegato. "Così hai il tuo Stallone, hai il tuo Schwarzenegger, e poi nel tuo triumvirato da Planet Hollywood, prendi anche Bruce Willis per interpretare Silver Surfer."

L'idea di Galactus sembra essere molto piaciuta ai fan, e del resto secondo un recente sondaggio sarà Arnold Schwarzenegger a salvarci dagli alieni.