Kevin Smith vorrebbe vedere Jon Hamm come Batman nel film di Matt Reeves

Oltre ad essersi affermato come regista e sceneggiatore, Kevin Smith ha sempre prestato particolare attenzione al mondo dei cinecomic, esprimendo più volte opinioni interessanti e controverse.

Negli anni il regista ha sviluppato anche un particolare rapporto con la DC Comics, prima svelando il titolo non ufficiale del DC Extended Universe durante un episodio speciale su The CW con Geoff Johns, responsabile della DC Films, e poi partecipando anche allo sviluppo del DC Daily Show, speciale che debutterà il mese prossimo con il lancio della piattaforma streaming DC Universe.

I suoi impegni non gli hanno impedito di continuare il suo podcast/show personale sul suo canale Youtube, che ora ha cambiato nome passando da Fatman on Batman a Fatman Beyond. Proprio nell'espisodio inaugurale dello show, Smith ha discusso dei vari rumor sul possibile coinvolgimento di Jon Hamm nel Batman di Matt Reeves:

"Punterei tutto su Jon Hamm come Batman. Penso che sia un'idea fantastica, lo dico da un sacco di anni". Smith ha poi affermato di aver parlato direttamente con Hamm, il quale ha chiarito di non essere mai stato contattato dal alcun dirigente DC. Il regista però non ha nessuna intenzione di arrendersi: "E' perfetto come Bruce Wayne. E' più Bruce Wayne dello stesso Bruce Wayne."