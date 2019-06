Per Kevin Smith il villain di The Suicide Squad sarà 'fenomenale'

Il sequel/reboot di Suicide Squad è sicuramente uno dei film più attesi per quanto riguarda la DC, non solo per vedere come si comporterà James Gunn lontano dai sui Guardiani della Galassia ma anche per capire come il film si porrà nei confronti del capitolo precedente.

Al momento, escluso il ritorno di diversi membri del cast come Margot Robbie e Viola Davis e la partecipazione di Idris Elba, sappiamo pochi dettagli sulla trama effettiva del film. Durante una recente puntata del suo podcast Batman Beyond, però, Kevin Smith si è lasciato sfuggire un commento sul nuovo villain.

"Qualcuno conosce il villain di The Suicide Squad?" ha chiesto il regista di Clerks - Commessi al pubblico del podcast. "Va bene, io lo so, e quindi non posso dirlo. Pensavo che tutti ne fossero a conoscenza e lo stavo per dire... potrei averlo sentito privatamente."

"Non vi dirò chi è, ma se sarà effettivamente quello che ho sentito, è assolutamente fenomenale," ha aggiunto Smith. "Ed è in ottime mani con James Gunn."

Con una data di uscita prevista per il 6 agosto 2021, The Suicide Squad firmerà la terza apparizione di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo Birds of Frey, altro stand-alone targato DC che debutterà nelle sale nel 2020. Per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul nuovo Suicide Squad.