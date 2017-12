Kevin Smith svela il cameo tagliato di Darkseid in Justice League

Ormai è piuttosto chiaro che la versione cinematografica di Justice League , riscritta e rigirata in corsa dasu suggerimento della, non è quella ideata dae lo sceneggiatoredue anni fa.

Non è un caso che i fan richiedono a gran voce, con il sostegno dello stesso Zack Snyder, una director's cut della pellicola che, probabilmente, potrebbe non arrivare mai, stando agli ultimi report usciti in rete.

Ora Kevin Smith, un grande amico di Ben Affleck e forte sostenitore dei film della DC, in un podcast ha svelato quali sono le sequenze con Darkseid presenti nella versione originale (firmata da Zack Snyder) e tagliate dalla Warner e da Whedon per il film uscito al cinema.

"Superman si univa alla battaglia finale e batteva Steppenwolf" svela Smith "Tuttavia, ad un certo punto, Steppenwolf tentava di convincere Superman ad unirsi alla sua armata e... pronti? Questo mi ha fatto arrabbiare perché l'hanno tagliato, ma vedevamo per la prima volta Darkseid nella visione di Superman e vedevamo dei flash della sequenza da incubo vista in Batman v Superman. Alla fine Superman tornava in sé e lo batteva".

Inoltre, Smith aggiunge un'altra sequenza completamente tagliata: "Steppenwolf veniva ucciso da Darkseid su Apokolips. Cosi vediamo Darkseid che ha intenzione di arrivare sulla Terra per incontrare il Kryptoniano".