Kevin Smith e Superman: 24 anni dopo, ecco il soggetto del film mai divenuto realtà

Come molti suoi fan sapranno, e come lui stesso ha più volte raccontato nel corso del tempo, negli anni '90 Kevin Smith ha avuto una serie di incontri con Warner Bros. e con Tim Burton, in cui si è parlato della possibilità di realizzare un film su Superman. Il progetto non si è mai concretizzato, ma il regista è tornato recentemente a parlarne.

Nel suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha raccontato di aver ritrovato una vecchia lettera mentre ripuliva e riordinava il suo ufficio. "È della Warner Bros. e, non so se riuscite a leggere la data, è del 15 maggio 1996" ha spiegato al pubblico. "Quella che ho tra le mani è una lettera di 24 anni fa" ha aggiunto, prima di iniziare a leggerla.

"È tempo per la rinascita di un eroe. Come sapete, stiamo realizzando un nuovo film di Superman, portando il supereroe più famoso del mondo nel 21° secolo. La raccolta allegata di fumetti costituisce la base per un adattamento. Ci piacerebbe discuterne con Kevin Smith al più presto."

La lettera prosegue con un abbozzo di soggetto per Superman. "Superman viene sconfitto e apparentemente ucciso dal villain Brainiac, un genio intergalattico intento a raccogliere il miglior DNA dell'universo. Superman viene segretamente curato dal suo mentore Cadmus, ma ha perso i suoi superpoteri. Mentre Lois piange la perdita del suo amore e Brainiac cerca freneticamente il corpo di Superman, l'Uomo d'Acciaio torna a combattere, nascosto in una tuta high-tech, mentre cerca di riconquistare i suoi superpoteri. Mentre combatte gli scagnozzi di Brainiac, Superman riscopre i suoi poteri e il suo amore per Lois Lane. In una resa dei conti finale, Superman distrugge Brainiac e salva il mondo."

Durante la quarantena, intanto, Kevin Smith ha completato le sceneggiature di Clerks 3, che sarà ambientato quasi completamente al Quick Stop, e di Mallrats 2.