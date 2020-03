Kevin Smith sfrutta la quarantena per finire le sceneggiature di Clerks 3 e Mallrats 2

Se George RR Martin ha dichiarato di voler approfittare della quarantena per finire la stesura di Winds of Winter, atteso nuovo romanzo della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Kevin Smith ha rivelato di avere dei piani molto simili.

Tramite un post su Facebook, Smith ha detto ai suoi follower che si è arrampicato sulla Snake Mountain e ha fatto un'escursione nel Runyon Canyon per passare il tempo: "E ora che tutto è stato cancellato per un mese o due, avrò il tempo di finire le sceneggiature di Twilight of the Mallrats e Clerks 3", aggiunto nel post che trovate in calce all'articolo. "Escursionismo e scrittura: questo è il mio piano pandemico. State al sicuro, miei amici."

Smith ha anticipato l'arrivo di un sequel di Mallrats per anni, tuttavia dietro le quinte il progetto non si è mai sviluppato. Dopo il successo del lancio di Jay & Silent Bob Reboot, il regista è tornato all'idea di realizzare altri sequel dei suoi progetti, rivelando di aver iniziato a lavorare alla sceneggiatura di un secondo film chiamato Twilight of the Mallrats. Inoltre, il terzo film della saga di Clerks - anche questo molto sfortunato e con un passato fatto di annunci e successive interruzioni - è in fase di sviluppo dallo scorso autunno: a febbraio scorso Smith aveva confermato che sarà ambientato quasi interamente nel Quick Shop.

