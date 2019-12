Kevin Smith potrebbe avere un ruolo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Quante sorprese ci attendono in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e soprattutto quanta è la voglia di scoprirne qualcuna in anticipo sull'uscita del film! Certo, qualcosina lo sappiamo già, forse addirittura più del necessario, dal ritorno dell'Imperatore alla Dark Rey. Su una cosa, però, J. J. Abrams sembra voler tenere la bocca chiusa.

Sarebbe in realtà parlare di 'qualcuno', più che di 'qualcosa': il soggetto in questione è infatti il regista di Jay & Silent Bob Kevin Smith, amico di Abrams e grande fan della saga, il quale si vocifera da tempo potrebbe prender parte a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in un ruolo non ancora specificato.

Il giornalista Kevin McCarthy ha dunque provato a scucire ad Abrams qualche informazione al riguardo, ma il regista ha evitato di smentire così come di confermare la cosa: "Dirò soltanto che potrebbe apparire come potrebbe non apparire nel film" ha chiosato il regista, lasciando quindi aperta ogni possibilità. Certo, va detto che in questi casi una non-smentita vale spesso più di una conferma, ma da qui al prossimo 18 dicembre sapere la verità sarà privilegio di pochi.

A proposito di verità sconosciute: Andy Serkis ha dichiarato di sapere tutto sulla storia passata del Leader Snoke, lacuna nei due film di questa trilogia finora usciti che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti fan del franchise; Daisy Ridley, intanto, ha ammesso di trovare curiosa l'ossessione dei fan di Star Wars per i genitori di Rey.