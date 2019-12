Kevin Smith rivela la storia dietro il suo cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

A inizio dicembre era stata vociferata la presenza di Kevin Smith in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e alla fine il regista è comparso davvero, anche se con buone probabilità non ci avete fatto caso. Quel che è più interessante, in realtà, è la storia che c'è dietro questo cameo, raccontata dallo stesso Smith.

Il regista dell'indimenticabile Clerks, infatti, è famoso per essere un grandissimo fan dei supereroi e di Star Wars e con L'Ascesa di Skywalker è riuscito a coronare un sogno, grazie anche all'aiuto del collega e amico J.J. Abrams. In realtà, il ruolo è davvero piccolo e Smith compare sullo sfondo in una scena sul pianeta Kijimi, con protagonista Poe, nei panni di uno degli abitanti del luogo.

Dietro, però, c'è molto di più e riguarda l'attacco di cuore che ha colpito Smith nel febraio del 2018.



Con un post su Facebook, Kevin Smith ha infatti raccontato che in quei giorni ha ricevuto una mail da parte di Abrams, il quale gli scrisse "sopravvivi e ti inserirò in episodio IX", per quello che è una sorta di messaggio motivazionale. Difatti, quando la produzione del film è iniziata, Smith ha ricontattato l'amico dicendogli "dunque... sono vivo. Quell'offerta è ancora valida?"



Una volta ricevuta una risposta affermativa, Smith si è recato in Inghilterra e per qualche giorno ha respirato l'aria del set, ha ammirato Abrams al lavoro e ha fatto il suo esordio su schermo nell'universo narrativo di cui si è innamorato ben 42 anni fa.

Smith ha concluso il post ringraziando il suo "amico nella Forza" per l'opportunità che ha avuto: "mi hai dato una sensazione rara che non provavo da quando ero un ragazzino che collezionava action figure nel 1983 e tu mi lasciavi venire a casa tua per giocare a Star Wars con te".



Intanto, la saga degli Skywalker è giunta a conclusione e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.