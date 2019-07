Kevin Smith rivela che il reboot di Jay & Silent Bob ha 'il triplo dei VFX' di Star Wars

In questi ultimi giorni è trapelata la notizia che il reboot di Jay & Silent Bob potrebbe approdare al SDCC2019, e mentre attendiamo conferma della sua presenza all'evento, magari anche con un po' di materiale ufficiale, ecco che recentemente Kevin Smith è tornato a parlare del film, rivelando una particolare curiosità.

Parlando nel corso dell'ultimo episodio di Fatman Beyond, spettacolo online di cultura pop creato da lui insieme a Marc Bernardin, Smith ha infatti condiviso con i fan un'informazione interessante, e cioè che il nuovo Jay & Silent Bob avrà il triplo degli effetti speciali visti nel primo Star Wars: Una nuova speranza.



Dice Smith: "Ovviamente questo non è vantarsi e non vuol dire in alcun modo che io sia un regista migliore sfruttando un po' di immaginazione, ma è solo un'informazione per i profani per dimostrare quanto ormai siano lontani il cinema e gli effetti speciali della nostra infanzia. In Jay & Silent Bob abbiamo una cosa come il triplo degli effetti visivi / speciali / CGI rispetto all'originale Star Wars di George Lucas".



Il regista continua spiegando poi come sia cambiata la tecnologia e l'effettistica: "Questo non significa che vi porteremo nel ca**o di spazio, sia chiaro, ma soltanto che abbiamo usato diversi effetti speciali per migliorare la produzione. Se dovevamo spostarci in macchina, abbiamo spesso usato l'effettistica e il green screene abbiamo simulato la guida, piuttosto che prendere quattro persone, metterle in auto e sistemare la vettura per le riprese. Quindi sì, ne abbiamo di più, ma non si tratta di far esplodere la Morte Nera".



Jay & Silent Bob vede nel cast anche Rosario Dawson e Chris Hemsworth, per un'uscita prevista nelle sale entro fine 2019.