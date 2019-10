Kevin Smith rivela gli incassi del roadshow di Jay and Silent Bob

L'ultimo film di Kevin Smith, il reboot di Jay and Silent Bob, è arrivato nelle sale all'inizo del mese, inizialmente per due soli giorni, in cui ha incassato circa un milione di dollari in circa 1300 sale. Successivamente, il regista e il co-protagonista del film Jason Mewes sono partiti per un road tour promozionale.

Il tour è partito dal New Jersey la scorsa settimana e sta attualmente attraversando il Michigan. Kevin Smith ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare il pubblico che sta accorrendo in sala e rivelare gli ncassi del film, tutt'altro che disprezzabili.

"Grand Rapids non avrebbe potuto essere più grande ieri sera quando il tour di Jay and Silent Bob è arrivato in città" ha scritto con un gioco di parole sull'omonima città. "Abbiamo reso felice la gente del Michigan e abbiamo anche guadagnato $ 62.636 per un singolo spettacolo! Lo spettacolo di Detroit ha incassato $ 82.764, lo spettacolo di Asbury Park ha incassato $ 93.520 e il lordo di Chicago è stato di $ 101.076! Con altre 59 date del Tour davanti, saremo in grado di ripagare facilmente i nostri investitori! E tutto grazie a voi, che uscite e pagate per vedere il nostro film con noi! Molte, molte grazie, amici miei! Mi è piaciuto guardare il film con voi ogni sera!"

Kevin Smith, che nel reboot aveva pensato a un cameo per Stan Lee, ha parlato poi delle reazioni del pubblico, che l'hanno "fatto innamorare di nuovo del film", degli incontri col pubblico che riservano sempre sorprese interessanti - come un uomo con una t-shirt con la scritta SMITH - e del divertimento che contraddistingue l'atmosfera del tour.

Nei giorni scorsi Jay and Silent Bob ha addirittura battuto un record di Avengers: Endgame al box office.