Kevin Smith rivela un finale alternativo e scioccante per Joker. Sarà vero?

Il Joker interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips ha lasciato al pubblico molti argomenti su cui discutere, e molti dubbi su cosa di quanto visto sullo schermo sia stato "reale" e cosa frutto della fantasia deviata di Arthur Fleck. A quanto pare, poi, secondo Kevin Smith era stato pensato un finale alternativo davvero scioccante.

Nel suo show Fatman Beyond (come si può vedere nel filmato, a partire all'incirca dal minuto 16:35) il regista ha rivelato di aver saputo da una "fonte" (non meglio precisata per tutelare il suo lavoro) dell'esistenza di un finale che avrebbe gettato tutt'altra luce sul villain DC e che lo avrebbe "indignato come fan di Batman".

Prima di raccontarlo, più volte Kevin Smith ha messo le mani avanti. "Non so se è vero, non so se posso dirlo" ha temporeggiato, cedendo alla fine perché l'occasione era troppo ghiotta. "Inizialmente, il finale in ospedale era diverso" ha iniziato poi a raccontare. "Arthur è in ospedale, sta ridendo, e dice: Stavo solo pensando a qualcosa di divertente. Quello che doveva succedere era che ci fosse un flashback sulla morte di Thomas e Martha Wayne: era lui a ucciderli e il bambino urlava e piangeva, così lui si volta, torna indietro, scrolla le spalle e spara a Bruce. Titoli di coda."

Sarebbe stato in effetti davvero sconvolgente. "Che diavolo, amici! Un mondo senza Batman!" ha commentato Smith subito dopo. Certo è possibile che la produzione abbia deciso di non inserire anche l'omicidio di un bambino in un film già di per sé violento e controverso. In questo modo, inoltre, rimane in piedi la possibilità di un sequel che metta uno di fronte all'altro Arthur Fleck e Bruce Wayne da adulto, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo.

Mentre i fan non sono d'accordo sulle preferenze di Eric Roberts relative ai migliori Batman e Joker del cinema, un curioso dettaglio sul finale di Joker è emerso anche dal copione, pubblicato online in vista della campagna per gli Oscar.