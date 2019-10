Kevin Smith rivela il nome di un attore di Jay and Silent Bob apparso in Iron Man

Kevin Smith e Jason Mewes sono impegnati attualmente in tournée con il Reboot Roadshow, che li sta portando in giro per tutti gli Stati Uniti a presentare Jay and Silent Bob Reboot. All'inizio del mese, Smith ha dichiarato che il film avrebbe mostrato un 'Iron Bob' ispirato a Tony Stark della Marvel. Ma un nuovo post su Instagram ha svelato altro.

Nell'immagine condivisa da Kevin Smith sui social, il regista ha rivelato che Kevin Foster, l'attore che indossa la tuta di Iron Bob nel nuovo film era in realtà apparso nel film originale di Iron Man.

"Un gigantesco momento d'applausi sinora ha caratterizzato Jay and Silent Bob Reboot Roadshow, nel momento in cui Iron Bob è arrivato sullo schermo! E dal momento che ho rubato questa battuta al film di Jon Favreau, Iron Man, era giusto che nel film ci fosse anche qualcuno del cast di quel classico dei Marvel Studios. Quindi ecco l'uomo dentro Iron Bob: Kevin Foster. L'ironia poetica di Kevin in questo ruolo è che undici anni fa Kevin ha interpretato il giovane soldato con cui scherza Robert Downey Jr."



Considerando l'amore di Kevin Smith per i fumetti, non è strano che vi siano anche in Jay and Silent Bob delle citazioni o dei riferimenti in merito. Il film presenta infatti ben tre attori che hanno interpretato Batman, ovvero Ben Affleck, Val Kilmer e Diedrich Bader (come doppiatore).

Inoltre vi sarà anche un'apparizione di Melissa Benoist e di Chris Hemsworth.

Jay and Silent Bob è il seguito del film di Kevin Smith del 2001 e riporterà sul grande schermo le avventure dei protagonisti Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Kevin Smith).

Smith ha rivelato inoltre gli incassi del Reboot Roadshow. Ottimi risultati, tanto che il film ha battuto anche un record di Avengers: Endgame.