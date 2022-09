Kevin Smith ricorda:'La promessa nuziale di Ben Affleck era lunga 12 pagine!'

Nel corso della sua partecipazione a The View, Kevin Smith ha scherzato sulla promessa di matrimonio dell'amico Ben Affleck con Jennifer Lopez. La coppia si è sposata nel mese di agosto nella villa della star di Justice League in Georgia, un mese dopo il sì pronunciato a Las Vegas a vent'anni di distanza dalla prima relazione.

Smith ha partecipato alla celebrazione di agosto, avendo conosciuto Ben per averlo diretto in film di culto come Clerks, Dogma e Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! Era praticamente scontata la sua presenza al matrimonio dei Bennifer.



Ecco le dichiarazioni del regista:"[Ben Affleck] è uno dei miei autori preferiti al mondo. Ha scritto i propri voti, entrambi li hanno scritti, ma lui ha scritto un grande discorso che le ha letto al matrimonio ed è stato mozzafiato". Ricordiamo che Ben Affleck ha citato anche un suo film al matrimonio, nella dichiarazione a Jennifer Lopez.



Kevin Smith ha scherzato sulla questione:"È il suo più grande fan, ha scritto un discorso tipo di 12 pagine". E ha confessato la difficoltà a non emozionarsi dinanzi a questa unione:"Anche un robot dal cuore gelido si sarebbe allontanato da quella cerimonia dicendo 'Oh mio Dio, il vero amore può accadere".



In conclusione:"Era un vero finale da favola. E Jennifer ha un gusto impeccabile, l'intero posto sembrava fantastico. Lei sembrava fantastica. Erano tutti fantastici. Ero davvero felice per loro, se lo meritano".