Kevin Smith ricambierà l'omaggio di Captain Marvel nel suo Jay & Silent Bob

Attraverso un'immagine postata sui suoi canali social, Kevin Smith ha annunciato che ricambierà affettuosamente l'omaggio a lui dedicato e contenuto in una scena di Captain Marvel. ATTENZIONE: nell'articolo sono contenuti dettagli su una particolare scena del cinecomic Marvel.

La foto in questione mostra il personaggio interpretato da Jason Lee, tra i protagonisti del Generazione X diretto da Smith, in una fumetteria mentre sta per prendere un numero - indovinate un po'? - di Captain Marvel! In questo modo, appunto, Kevin Smith ricambia il favore dei Marvel Studios in Captain Marvel dove lo avevano apertamente citato in una scena, in particolare all'interno del cameo di Stan Lee; questi infatti poco prima del suo incontro con l'eroina, stava provando una battuta proprio del Generazione X di Kevin Smith in cui sarebbe dovuto comparire in un cameo (il film è per l'appunto ambientato nel 1995, all'epoca della sua uscita nelle sale).

Nella didascalia che accompagna la foto si legge: "Da quando Captain Marvel ha reso Generazione X e me parte dell'Universo Cinematografico Marvel, Brodie Bruce - il fissato della Marvel che in Generazione X incontra Stan Lee - contraccambierà nel reboot di Jay & Silent Bob!".

Le riprese di Jay & Silent Bob sono attualmente in corso e nel cast tornerà anche Shannon Elizabeth, di nuovo nei panni di Justice, ruolo interpretato anche in Jay & Silent Bob... fermate Hollywood! La pellicola sarà contemporaneamente sia un sequel, che un reboot che un remake, qualunque cosa significhi e dovrebbe essere distribuita entro la fine del 2019.