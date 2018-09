Kevin Smith pensa che non fare più film su Superman sia 'un errore'

Nelle settimane passate, si sono susseguiti svariati rumor riguardanti il futuro di Henry Cavill nei panni di Superman e, sebbene la 'situazione' sia del tutto ambigua, l'unica certezza è che la Warner Bros. non sembra avere intenzione di realizzare un altro film sul supereroe presto.

La notizia non è passata di certo inosservata a Kevin Smith, da sempre molto 'vocale' quando si parla di adattamenti cinematografici firmati DC. Il cineasta si è lasciato andare ad alcuni commenti nei confronti della decisione, da parte della Warner Bros. Pictures, di non realizzare un film su Superman nell'immediato futuro.

"E' un errore" commenta Smith "Penso ci sia bisogno di tenere il personaggio vitale. E' il primo supereroe mai creato, è il 'Re dei supereroi' se vogliamo, colui che ha aperto la strada a tutti gli altri. Mentre stiamo vivendo questa fantastica era, con la rinascita del genere dei cinefumetti, non lasciate il vostro personaggio migliore in panchina. Semplicemente datelo in mano a qualcuno che sappia come rendere al meglio il personaggio. Ragazzi, questo supereroe è un simbolo di speranza. Basta tornare indietro e guardarsi i primi dieci minuti del Superman con Christopher Reeve, prendere il DNA di quella scena e farci qualcosa di nuovo. Non riguarda qualche parallelismo con Gesù Cristo, o questo fot***o alieno da un altro pianeta, è semplicemente un tizio qualunque. E' semplice. Potete fare un film su un tizio qualunque".