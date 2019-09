Per Kevin Smith un nuovo Spider-Man fuori dal MCU sarebbe 'una delusione'

Kevin Smith, regista famoso per film come Clerks e Mallrats, discute spesso del Marvel Cinematic Univers nel suo video podcast FatMan Beyond, che conduce insieme a Marc Bernardin. Nell'ultimo episodio, parlando di Tony Stark, è tornato di nuovo su Spider-Man e sulla fine dell'accordo tra Disney e Sony.

In questo momento, sembra improbabile rivedere il supereroe interpretato da Tom Holland nel MCU, ma Kevin Smith continua a sperare che le due società giungano a una soluzione, altrimenti, sostiene, il prossimo Spider-Man sarebbe "una delusione".

"Ho appena visto Spider-Man: Far From Home, è disponibile in home video o quello che è" è il commento del regista. "Così ho avuto ancora qualche assaggio di Tony Stark e roba del genere, e rivedendo questo film... beh, Spider-Man è perfetto. Spero davvero che questi st***zi riescano a risolvere le loro ca***te. L'ultima cosa che ho sentito è stata che Sony ha detto a Disney: Ehi, ti offriamo il 30% degli incassi, e stiamo ancora aspettando una risposta."

Dopo Far From Home, un nuovo Spider-Man al di fuori del Marvel Cinematic Universe per Smith non avrebbe alcun senso. "Far From Home è basato su: Oh, mi manca così tanto Tony. Se il prossimo film sarà: Tony chi? Dov'è lo zio Ben?, sarà una vera delusione. Sarebbe un peccato, spero davvero che lo capiscano."

Mentre in un primo momento erano in molti ad accusare Sony del mancato accordo, successivamente è emerso che la rottura, probabilmente, è stata voluta dalla Disney.

Spider-Man: Far From Home, disponibile in home video digitale, sarà sul mercato americano in Blu-ray e DVD dal prossimo 1° ottobre. Tra gli extra del DVD ci sarà un filmato sul costume di Mysterio. In una scena post-crediti è probabilmente sfuggito a molti un cameo di Daredevil.