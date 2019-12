Kevin Smith ha notato una novità de L'Ascesa di Skywalker rispetto agli altri Star Wars

Nonostante Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sia un capitolo molto più conservativo del discusso Gli Ultimi Jedi, durante una delle sue tante visioni Kevin Smith ha scoperto una differenza di forma rispetto ai film precedenti

Nella video recensione caricata sul suo canale YouTube, infatti, il regista di Clerks ha preso in considerazione la sequenza iniziale del film per affermare che Episodio IX è "il primo film di Star Wars che inizia con un montaggio invece che con una scena."



"Pensateci, nel primo Star Wars dopo le scritte l'inquadratura si sposta e vediamo la guerra nello spazio. Vedi il Tantive e lo Star Destroyer e boom, sei subito dentro al film." spiega Smith. "Invece L'Ascesa di Skywalker mostra un montaggio subito dopo la sequenza di apertura. Per la prima volta veniamo catapultati in un montaggio durante l'inizio di uno Star Wars, e se siete degli amanti di Kylo Ren, mio dio, c'è Adam Driver che stermina tutto quello che ha intorno."

Voi vi eravate accorti di questa differenza? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, al momento in programmazione anche nelle sale italiane.

Per altri approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale sul percorso di Rey e Kylo Ren nella nuova trilogia.