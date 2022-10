Kevin Smith non dirigerà mai film MCU o Star Wars: 'Il loro fandom è troppo rabbioso'

Sebbene sia interessato a girare un biopic su Stan Lee, Kevin Smith ha ammesso di non essere minimamente intenzionato a dirigere film del Marvel Cinematic Universe così come produzioni legate all'universo di Star Wars.

"La ragione è semplice: farei incazzare qualcuno", ha detto il regista al Guardian. "Il loro fandom è troppo rabbioso e tribale. Quando ho lavorato a Masters of the Universe, ho ricevuto molte critiche da persone che si sentivano come se avessi rovinato la loro infanzia. Avvicinarmi a una produzione Marvel o Star Wars mi metterebbe seriamente a rischio".

Insomma, secondo Kevin Smith la colpa di una sua mancata collaborazione con franchise così importanti dipenderebbe soprattutto dai notevoli e possibili scontri che ne deriverebbero con il pubblico, essendo questo spesso e volentieri assai critico del lavoro svolto da chi si trova dietro la macchina da presa.

E mentre rifiuta categoricamente la collaborazione con questi due mondi cinematografici, Kevin Smith sarebbe pronto per il DCEU. Il regista sa infatti già cosa farebbe qualora riuscisse a diventare la guida di eroi del calibro di Superman o Batman. Non tutti gli eroi sembrano dunque essere off limits. Chissà se in un prossimo futuro riusciremo a vederlo alla regia di uno di questi film. Voi che ne dite, ci sono buone possibilità? Fatecelo sapere nei commenti.