Kevin Smith mette in vendita la casa che compró da Ben Affleck: ecco quanto vale oggi

Il regista Kevin Smith ha messo in vendita l'abitazione di Los Angeles che nel 2001 era di proprietà del collega Ben Affleck. Il regista di Clerks e la moglie Jennifer Schwalbach Smith furono invitati al barbecue del 4 luglio da Affleck e la consorte di Smith si innamorò della casa, definendola 'l'abitazione dei suoi sogni'.

"Mia moglie ed io stavamo ammirando quanto fosse bella la casa. Ben era frustrato dal fatto che la casa si trova su una strada principale e fuori c'erano sempre paparazzi. Ci suggerì di acquistarla da lui allo stesso prezzo a cui la acquistò nel 1998" ha dichiarato Smith - che vorrebbe girare un biopic su Stan Lee - al Wall Street Journal.



Gli Smith acquistarono la villa per 1,62 milioni di dollari nel 2003 e lì crebbero la figlia Harley Quinn Smith. Tuttavia, ora che sono rimasti soli i coniugi Smith sono intenzionati a venderla perché troppo grande per due sole persone. La casa a tre piani situata in Hollywood Hills, costruita nel 1993, dispone di una piscina sul tetto, una biblioteca che funge anche da sala podcast, nella quale Smith ha registrato il suo SM Podcast, un angolo bar e lounge, una camera da letto principale, una sauna, vista sul canyon, un garage con tre posti auto, finestre dal pavimento al soffitto e soffitti alti quasi 12 piedi.



La casa è stata anche il set di Celebrity Show-Off in cui è apparso anche Kevin Smith. Nello storico quartiere di Outpost Estates hanno vissuto star del calibro di Dolores del Río, Bela Lugosi, Johnny Galecki, Winona Ryder, Felicity Huffman e Madelaine Petsch. Ora Smith ha deciso di mettere in vendita la residenza per la cifra di 5,995 milioni di dollari.



Il regista ha dichiarato che crede in un ritorno di BatAffleck nei prossimi anni; Ben Affleck per il momento ha tolto il costume di Batman ma secondo Smith potrebbe non essere un addio.