Kevin Smith ha mandato una mail a Chris Hemsworth per ringraziarlo di Fat Thor in Endgame

Se per molti spettatori e fan la trasformazione fisica e psicologica di Thor che si verifica in Avengers: Endgame è risultata sconcertante, Chris Hemsworth è consapevole dell'impatto positivo che questa scelta ha creato in ogni caso. Durante una recente apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore ha parlato di Fat Thor.

Hemsworth si è soffermato sulla scelta di portare il personaggio in quella direzione e ha fatto riferimento ad una mail ricevuta dal regista Kevin Smith.

"Ho ricevuto una mail da Kevin Smith e lui ha detto 'sai, i bianchi sovrappeso di mezz'età sono molto contenti per il nuovo supereroe. Quindi ero 'cool'. Felice di aiutare!" ha dichiarato la star di Avengers: Endgame.

Che l'idea di Fat Thor sia una scelta positiva o meno per il personaggio è una delle discussioni più accese sul film dei fratelli Russo.



Come molti spettatori sostengono, l'aumento di peso è una manifestazione fisica della depressione e dell'ansia di Thor, non sentitosi degno di Mjolnir e incolpatosi per la scomparsa di metà della popolazione dell'universo.

Mentre il film procede Thor diventa più sicuro di sé e delle sue capacità, mantenendo il suo nuovo fisico. Chris Hemsworth ha combattuto perché Thor non modificasse il suo aspetto a metà film:"Mi piace che vada tutto bene. Non sei bloccato dalle aspettative. Mi è piaciuta la versione di Thor, era così diversa da qualsiasi altro modo avessi interpretato il personaggio e poi ha preso vita da sola. La gente mi coccolava come se fossi un grande orso e mi massaggiava la pancia come se fossi incinta. O provavano a sedersi sulle ginocchia come se fossi Babbo Natale. Mi sentivo come un nonno anziano circondato da nipotini".

Nel corso del programma è stata mostrata una clip con Fat Thor versione Johnny Cash, mentre canta Hurt. Al di là di Fat Thor sono tante le scene di Avengers: Endgame con cibo in primo piano. Un aspetto che ricorre per tutto l'arco narrativo della pellicola.

