Kevin Smith e Lionsgate, dopo Clerks III vogliono il sequel di Red State: 'Anche subito'

Potrebbero esserci le condizioni per un sequel di Red State, film del 2011 di Kevin Smith e prodotto dal Lionsgate. Le conclusioni derivate da un recente evento che li ha visti collaborare confermerebbero il ritorno dell'iconico film horror, ma a una condizione: nel cast, dovrà esserci il ritorno di un attore in particolare.

"Mi hanno detto tipo, lo faresti di nuovo? E io ho risposto certo, anche subito. Certo, Michael Parks non c'è più. Ma alla fine è una storia di persone matte con dei fucili in mano, e ca***te del genere. Basta che torni John Goodman. Guarda, ne farei 100 con lui. Quindi ero, ok, facciamolo. Quindi ne faremo uno, punto", ha affermato il regista durante lo screening di Clerks III in Austin (Texas) riferendo parte della discussione con la Lionsgate. John Goodman, che in Red State interpretava Joseph Keenan, è recentemente protagonista di Captive State, thriller sci-fi di Rupert Wyatt. (A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Captive State).

Collaborare nuovamente con la casa di produzione statunitense avrebbe quindi dato il via libera ad un potenziale sequel di Red State: "I brav'uomini della Lionsgate che hanno finanziato Clerks III, sono loro ad aver messo Red State in DVD diversi anni fa. Poi l'accordo è decaduto, e le persone che avevano i diritti di Red State, i due finanzieri, non facevano parte del settore. Uno veniva dal mondo della moda e uno era un finanziere canadese. Quindi, quando la Lionsgate si è proposta di rinnovarlo, non hanno ricevuto risposta da loro. Potevo anche farmi diventare la faccia blu a forza di pregarli. Tipo, 'Rinnovatelo!' Ma la questione è che non ero io ad avere i diritti, loro li avevano. Quindi la proposta della casa di produzione è finita nella cartella spam ed è sparita dalla c***o di circolazione".

A quanto pare la Lionsgate avrebbe tentato per anni di mettersi in contatto con i produttori originari di Red State, non ricevendo mai una risposta effettiva: "[...] Abbiamo fatto questo film (Clerks III), e stavamo valutando l'home video. Poi la Lionsgate ha detto 'Hey, ma come mai non avete voluto rinnovare Red State con noi?' E io ho risposto tipo così: 'Non vi hanno ancora risposto?' E la Lionsgate ha detto 'No, ci stiamo provando da un sacco di anni, c***o". A questo punto ci siamo ricongiunti e cose così".

In caso voi non siate aggiornati sulle ultime notizie della Lionsgate, vi informiamo che qualche giorno fa la casa di produzione ha confermato la creazione di universo cinematografico per John Wick.