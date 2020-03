Per Kevin Smith, Jay and Silent Bob Reboot è il suo Avengers: Endgame

Costretto alla quarantena forzata come ormai tutti nel mondo, Kevin Smith è intervenuto sulla sua pagina ufficiale Facebook per parlare un po' della sua carriera e di come consideri l'ultimo film da lui scritto, diretto e interpretato, ovvero Jay and Silent Bob Reboot, il suo Avengers: Endgame.

Il regista ha spiegato che girare quel film è stato un po' come ritornare in vita, dato che la genesi della pellicola inizia subito dopo il grave infarto che lo colpì qualche anno fa e che gli fece riconsiderare completamente la sua vita fino ad allora; da quel momento Smith ricorda sempre di quanto è stato fortunato e il richiamare per il film alcuni dei suoi più vecchi amici è stato di enorme aiuto per il processo di guarigione.

Jay and Silent Bob Reboot contiene poi numerosissimi riferimenti al Marvel Cinematic Universe, da Smith che indossa una Iron Bob suit, omaggio all'armatura di Tony Stark, con Chris Hemsworth, il Thor in persona di quell'universo, che si condede un cameo nel film. Ma ci sono altri termini di paragone con l'ultimo crossover della Marvel e campione mondiale di incassi (di sempre).

Smith spiega: "Quando Adam Goldberg (creatore di The Goldbergs) ha visto il film, mi ha detto: 'Questo è il tuo Avengers: Endgame'. Il fatto che abbiamo riportato tutti i nostri vecchi amici; sì, in effetti è un po' tipo Endgame. Se ti siedi con l'intenzione di guardare Endgame senza aver mai visto un film Marvel prima (o forse solo uno) potresti chiederti: 'Ma che ca**o sta succedendo?'. E la stessa cosa succede con Jay and Silent Bob Reboot. Se non avete mai visto nulla della roba che ho fatto, alcune battute potreste averle perse per strada".

Jay and Silent Bob Reboot è infatti l'ultimo film del Askewniverse di Smith, comprendente anche Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back e Clerks II. Nel frattempo, Smith è lavoro su Clerks 3 e Mallrats 2.