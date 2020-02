Kevin Smith sulla prima immagine di The Batman: 'Il mio Bat-Palo è completamente eretto'

Le prime immagini di Robert Pattinson in The Batman, nelle quali abbiamo visto l'attore indossare finalmente il costume del giustiziere mascherato di Gotham, hanno ovviamente mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo, tra i quali anche qualche nome noto.

Uno dei primi a commentare il camera test di Robert Pattinson è stato ad esempio Kevin Smith: il regista di Jay & Silent Bob, com'è noto, è un grandissimo appassionato del mondo dei fumetti in ogni suo aspetto e, come ogni nerd che si rispetti, non vedeva l'ora di poter dare il suo giudizio su questa nuova versione di Batman firmata Matt Reeves.

Giudizio che, a quanto pare, è stato estremamente positivo: "Il mio Bat-Palo è completamente eretto" ha infatti twittato Smith condividendo il video in cui vediamo Pattinson indossare il costume. Un gradimento espresso, dunque, in maniera decisamente inequivocabile da parte del regista da cui, d'altronde, è impossibile aspettarsi uscite banali!

Non solo Robert Pattinson, comunque: anche Zoe Kravitz ha già indossato il suo costume di The Batman, almeno stando a quanto dichiarato dall'attrice stessa (nel film Kravitz sarà Catwoman). Da alcune foto dal set di The Batman, inoltre, si intravede una rissa con quelli che hanno tutto l'aspetto di essere gli sgherri di Joker.